Обустройство велодорожек в Петербурге не привело к приросту количества велосипедистов Причин может быть несколько

Там, где были обустроены велодорожки и велополосы в Петербурге, не произошло резкого прироста числа велосипедистов. Такие данные в четверг привел Андрей Майоров, начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» на I Международном форуме транспортной инфраструктуры, передает корреспондент АБН.

«Возможно, они недостатчно безопасны или некомфортны. Может быть, потому что это не сеть, а отдельные участки», — перечислил возможные причины отсутствия роста числа велосипедистов Майоров. Он отметил, что сравнение карт замеров доли велосипедистов в потоке транспорта 2017 и 2018 годов также не дает ясной картины. Где-то велосипедистов становится меньше, где-то больше и конкретную тенденцию в настоящее время сложно проследить, добавил Майоров.

В свою очередь Дарья Табачникова, замдиректора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» , также считает, что цифрами в настоящий момент оперировать сложно, поскольку велосипедистов в городе мало. Она уверена, что для получения какого-либо аккумулятивного эффекта, должна быть сеть велодорожек. «Пока велосипедистам сложно [перемещаться по городу — прим. АБН]: здесь нужно ехать с автомобилистами, здесь по автобусной полосе, потом велодорожка появляется», — говорит Табачникова: «Поэтому пока ездят в основном те люди, которые всегда ездили. Наша задача — привлечь тех, кто никогда не ездил на велосипеде, а для этого нужна готовая сеть. Тогда будет резкий скачок». Чтобы заметить эффект от создания велоинфраструктуры, должно пройти хотя бы пять лет, полагает Дарья Табачникова.

Добавим, в настоящее время в Петербурге активно создается сеть велодорожек. В октябре велополосы обустроили на набережной реки Фонтанки. Однако с некоторыми маршрутами возникают сложности. Так, в два запланированных на этот год веломаршрута не появятся из-за нарушений подрядчика. Конкурс на обустройство еще одного маршрута приостановило УФАС.