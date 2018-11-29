Петербург воспользуется опытом Альметьевска при обустройстве велодорожек Этот город по показателю «№1 в России»

Петербург планирует воспользоваться опытом Альметьевска (Татарстан) при дальнейшем развитии велосипедной сети в городе. Об этом в четверг рассказала замдиректора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Дарья Табачникова на I Международном форуме транспортной инфраструктуры, передает корреспондент АБН.

По ее словам, представители Петербурга собираются поехать для этого в Альметьевск в начале 2019 года. «Мы поедем специально зимой, чтобы посмотреть как велодорожки содержатся в зимнее время и как пользуются инфраструктурой горожане», — уточнила Табачникова. После этого будет ясно, какие именно решения можно применить к Петербургу.

Кроме того, Дарья Табачникова добавила, что в Петербурге не привлекали иностранных специалистов для комплексного проектирования велоинфраструктуры. «Были единичные встречи с голландцами, потому что консульство Нидерландов очень поддерживает проект», — сказала Табачникова. Она выразила сожаление в связи с этим, поскольку в России традиционно не очень развита велоинфраструктура и зарубежный опыт был бы полезен. «Очень странно игнорировать опыт стран и городов, которые занимаются этим десятилетиями», — подчеркнула она.

Добавим, Альметьевск — моногород в Татарстане с населением около 150 тыс. человек. Развивать велоинфраструктуру в городе активно начали несколько лет назад. По словам Альберта Халяпова, директора МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска, только в 2016 году в городе было построено около 40 км велодорожек. При этом все они объединены в сеть, в настоящее время планируется подводить велодорожки к школам. Для велосипедистов делается дорожная разметка, светофоры, устанавливаются поручни и урны, а также оборудуются места сервиса, где можно быстро привести велосипед в порядок. Отметим, при проектировании велоинфраструктуры властям Альметьевска помогали датские специалисты.