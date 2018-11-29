Глава Роспотребнадзора заявила об остановке распространения ВИЧ в России В текущем году темп прироста составил -2%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России удалось остановить распространение ВИЧ. Соответствующее заявление она сделала в четверг.

Попова сослалась на данные за 10 месяцев текущего года, передает РИА Новости. Глава Роспотребнадзора отметила, что в текущем году темп прироста составил -2% по сравнению с 2013 годом – 13%.

Напомним, ранее в среду Всемирная организация здравоохранение опубликовала доклад о распространении ВИЧ в Европе. Россия стала лидеров по темпам распространения заболевания. Всего в прошлом году в Европе зафиксировали 159 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. Из них 104 тыс. случаев приходятся на Россию.