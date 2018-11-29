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29.11.18 / 11:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия заподозрила Сербию в незаконных поставках украинского «сыроподобного продукта»

Россельхознадзор обратился в ФТС РФ

Россельхознадзор заподозрил сербское предприятие в нелегальном экспорте «белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения». Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

В службе уточнили, что с января по июль текущего года на территорию России было ввезено более 3,8 тыс. тонн белково-жирового продукта сербской фирмы Sremska Mlekara Doo Sremska. Страной происхождения в сопроводительных документах указана Сербия, а отправитель – Sremska Mlekara Doo Sremska Mitrovica.

Однако, по данным Россельхознадзора, в этот же период из Украины в Сербию был также экспортирован белково-жировой продукт. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании – российского поставщика. Российское ведомство считает, что речь идет об одном и том же товаре.

Кроме того, Россельхознадзор обеспокоен возможным ввозом на территорию России санкционных товаров из Украины через Сербию. Ведомство направило запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки.

Напомним, в прошлом году российская таможня обнаружила схему поставки санкционных товаров. По данным ФТС, товары переправлялись на территорию России из стран Евросоюза через Беларусь. В схеме были задействованы минимум 29 компаний, писал РБК.

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