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29.11.18 / 14:17 Новости / Россия и мир

Сбербанк и «Связной – Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов

Для перевода достаточно мобильного номера или номера карты

Фото АБН

Сбербанк и объединенная компания «Связной – Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов в магазинах «Евросеть». Об этом в Сбербанке сообщили в четверг.

Чтобы перевести деньги на карту Сбербанка, нужен номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Деньги нужно отдать наличными на кассе магазина, и они мгновенно поступят на карту клиента Сбербанка.

Отметим, ранее в сентябре «Мегафон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между абонентами. Переводы также осуществляются по номеру телефона. Кроме того, комиссию за денежные переводы между клиентами отменили ВТБ и «Почта банк». Средства можно переводить как на счета физических, так и юридических лиц.

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