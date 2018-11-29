Сбербанк и «Связной – Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов Для перевода достаточно мобильного номера или номера карты

Сбербанк и объединенная компания «Связной – Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов в магазинах «Евросеть». Об этом в Сбербанке сообщили в четверг.

Чтобы перевести деньги на карту Сбербанка, нужен номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Деньги нужно отдать наличными на кассе магазина, и они мгновенно поступят на карту клиента Сбербанка.

Отметим, ранее в сентябре «Мегафон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между абонентами. Переводы также осуществляются по номеру телефона. Кроме того, комиссию за денежные переводы между клиентами отменили ВТБ и «Почта банк». Средства можно переводить как на счета физических, так и юридических лиц.