Колесов: скоро по Неве пройдет первый ледоход К ночи он будет "густой"

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о приближении первого ледохода на Неве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, в ближайшее время можно ожидать первый ледоход по Неве. Он посоветовал горожанам «готовить фотоаппараты». Также Колесов добавил, что к ночи ледоход будет «густой».

Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый ледоход пойдет. А к ночи уже густой будет. Опубликовано Александром Колесовым Среда, 28 ноября 2018 г.

Отметим, во вторник Колесов сообщил, что температура в Петербурге впервые приблизилась к норме. Он отметил, что на водоемах появился первый лед. Но на 25 дней позже, чем в прошлом году.