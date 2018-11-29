Все новости

29.11.18 / 12:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Колесов: скоро по Неве пройдет первый ледоход

К ночи он будет "густой"

Фото из Facebook Александра Колесова

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о приближении первого ледохода на Неве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, в ближайшее время можно ожидать первый ледоход по Неве. Он посоветовал горожанам «готовить фотоаппараты». Также Колесов добавил, что к ночи ледоход будет «густой».

Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый ледоход пойдет. А к ночи уже густой будет.

Опубликовано Александром Колесовым Среда, 28 ноября 2018 г.

Отметим, во вторник Колесов сообщил, что температура в Петербурге впервые приблизилась к норме. Он отметил, что на водоемах появился первый лед. Но на 25 дней позже, чем в прошлом году.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.