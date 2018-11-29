Стоимость нефти начала расти после сообщения о сокращении добычи нефти в России До $59,17 за баррель

Стоимость нефти начала расти в четверг вечером. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 18:30 часов, стоимость нефти Brent выросла на 0,743% до $59,17 за баррель. Цена нефти марки WTI увеличилась на 1,373% и составила $50,99 за баррель.

Ранее источники с совещания Минэнерго заявили, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти. Это может произойти в следующем году в рамках соглашения ОПЕК+. Другой источник сообщил, что большинство участников согласились с идеей сокращения. При этом, отметили, что это требуется делать постепенно. Добавим, в среду стоимость нефти просела до уровня октября прошлого года.