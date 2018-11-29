Все новости

29.11.18 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Стоимость нефти начала расти после сообщения о сокращении добычи нефти в России

До $59,17 за баррель

Стоимость нефти начала расти в четверг вечером. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 18:30 часов, стоимость нефти Brent выросла на 0,743% до $59,17 за баррель. Цена нефти марки WTI увеличилась на 1,373% и составила $50,99 за баррель.

Ранее источники с совещания Минэнерго заявили, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти. Это может произойти в следующем году в рамках соглашения ОПЕК+. Другой источник сообщил, что большинство участников согласились с идеей сокращения. При этом, отметили, что это требуется делать постепенно. Добавим, в среду стоимость нефти просела до уровня октября прошлого года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.