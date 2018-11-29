Россия намерена начать строительство станции на орбите Луны в 2025 году А затем отправлять на спутник людей

Россия намерена начать строительство национальной станции на орбите Луны в 2025 году. Об этом стало известно в четверг из презентации генконструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина «Дорожная карта реализации Лунной программы».

Строительство запланировано на конец 2025 года, передает РИА Новости. Орбитальную станцию будут использовать для стыковки кораблей и взлетно-посадочных модулей для высадки космонавтов на поверхность Луны.

Отметим, ранее РКК «Энергия» заявила, что намерена высадить человека на Луну в 2031 году. Организация уточнила, что после 2025 года начнет проводить полеты к спутнику. Изначально к Луне будут отправлять беспилотные корабли. В текущем году американский стартап Lunar Outpost сообщил о планах отправить на спутник Земли роботов-разведчиков.