Трамп отменил предстоящую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил предстоящую встречу с главой России Владимиром Путиным. Американский президент опубликовал соответствующее сообщение в своем Twitter.

Причина отмены — Россия не вернула корабли и моряков Украине после событий в Керченском проливе. Трамп заявил, что так «будет лучше для всех заинтересованных сторон». Он также добавил, что надеется на разрешение ситуации и содержательного саммита после этого.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

