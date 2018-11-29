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29.11.18 / 19:50 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп отменил предстоящую встречу с Путиным

Из-за конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменил предстоящую встречу с главой России Владимиром Путиным. Американский президент опубликовал соответствующее сообщение в своем Twitter.

Причина отмены — Россия не вернула корабли и моряков Украине после событий в Керченском проливе. Трамп заявил, что так «будет лучше для всех заинтересованных сторон». Он также добавил, что надеется на разрешение ситуации и содержательного саммита после этого.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, в Аргентине начнется саммит G20. В его рамках Трамп и Путин планировали провести двустороннюю встречу. Президенты должны были обсудить взаимоотношение двух стран. В частности, вопросы контроля над вооружением.

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