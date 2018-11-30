Банк «Санкт-Петербург» переходит на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО Последние четыре года банк платил дивиденды от чистой прибыли по РСБУ

Банк «Санкт-Петербург» перейдет на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). Об этом в банке сообщили в пятницу, наблюдательный совет банка принял решение на заседании 29 ноября.

Банк решил утвердить дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО.

Напомним, последние четыре года банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ. Переход на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО проходит в рамках комплексной программы по повышению рыночной капитализации. Программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год.