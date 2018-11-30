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30.11.18 / 22:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов обсудил с президентом WorldSkills Europe проведение чемпионата в Петербурге

Он назначен на 2022 год

Фото Администрация Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с президентом WorldSkills Europe Дитой Трайдас проведение чемпионата в городе. Об этом администрация главы города сообщила в пятницу.

Беглов заявил, что Петербург уже начал подготовку к WorldSkills Europe. В настоящий момент прорабатывается подробный план всех работ и решаются вопросы финансирования. Белов отметил, что город планирует расширить площадку Экспофорума. В ближайшее время власти Петербурга должны определить компанию-оператора, уточнили в администрации.

Напомним, WorldSkills Europe – это чемпионат по профессиональному мастерству. Он пройдет в Петербурге в 2022 году. Такое решение генассамблея чемпионата приняла в марте текущего года. Все члены ассамблеи проголосовали единогласно.

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