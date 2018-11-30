Беглов обсудил с президентом WorldSkills Europe проведение чемпионата в Петербурге Он назначен на 2022 год

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с президентом WorldSkills Europe Дитой Трайдас проведение чемпионата в городе. Об этом администрация главы города сообщила в пятницу.

Беглов заявил, что Петербург уже начал подготовку к WorldSkills Europe. В настоящий момент прорабатывается подробный план всех работ и решаются вопросы финансирования. Белов отметил, что город планирует расширить площадку Экспофорума. В ближайшее время власти Петербурга должны определить компанию-оператора, уточнили в администрации.

Напомним, WorldSkills Europe – это чемпионат по профессиональному мастерству. Он пройдет в Петербурге в 2022 году. Такое решение генассамблея чемпионата приняла в марте текущего года. Все члены ассамблеи проголосовали единогласно.