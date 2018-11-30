Московская биржа закрылась в минусе Индекс Мосбиржи - 2392,50; РТС - 1126,14

Московская биржа закрылась в пятницу в минусе. Индекс Мосбиржи упал на 0,25% и составил 2392,50 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,33% до 1126,14 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций в пятницу корректировался на геополитическом факторе – сложно было ожидать, что отмененная американской стороной встреча президентов Трампа и Путина оставит инвесторов равнодушными. Индекс Мосбиржи снизился под отметку 2400 пунктов, но пока еще не видно, чтобы рынок стремился к закреплению в пределах 2380-2400 пунктов. На площадке разброд и шатание – одни учли в ценах корпоративные новости и геополитический момент, вторые просто скучают в ожидании выходных и новых драйверов.

В рубле наблюдается последовательное давление геополитики и слабой нефти, считает аналитик. Не сказать, что рынок особенно рассчитывал на чудеса внутри G20, но определенные ставки все-таки было. Сырьевой рынок, в свою очередь, продает и «давит» баррель Brent ниже $59. В том случае, если вечерняя сессия сложится успешной для нефтяных «медведей», начало декабря для российской валюты окажется стрессовым.