Германия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon По подозрению в недобросовестной конкуренции

Федеральное антимонопольное ведомство Германии расследует операции крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регулятора.

После многочисленных жалоб американскую компанию заподозрили в незаконном использовании доминирующего положения на рынке. Накануне ведомство сообщило, что изучает условия работы немецкой части торговой площадки для других продавцов. Также расследование может коснуться непрозрачных расторжений договоров и блокировку аккаунтов продавцов, а также проблемы с выплатами.

По словам президента ведомства Андреаса Мундта, ритейлер выступает одновременно в качестве крупнейшего ритейлера и крупнейшей торговой площадки, что может мешать другим продавцам, использующим Amazon в качестве площадки для реализации своего товара.

Представитель немецкого сектора компании отказался комментировать расследование. При этом он заявил, что площадка будет сотрудничать с антимонопольной службой, а также помогать развивать малый и средний бизнес.

Напомним, в сентябре регулирующие органы Евросоюза начали расследование деятельности Amazon. Они также подозревают компанию в недобросовестной конкуренции. ЕС обещал проверить, есть ли у Amazon возможность пользоваться данными продавцов на собственной платформе для собственных продаж. Представитель регулятора Германии пояснил, что немецкие органы проводят расследование в дополнение к проверке ЕС и в соответствии с ней.