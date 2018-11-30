В Петербурге установили 80 камер интеллектуального видеонаблюдения – Смольный До конца года их станет 150

В Петербурге появилось более 80 интеллектуальных камер с функционалом видеоаналитики.Об этом в пятницу сообщили в комитете по информатизации и связи (КИС).

Таким образом, завершен первый этап создания интеллектуальной системы обработки данных с городских видеокамер, созданием которой занимается «Городской мониторинговый центр». В основе решения — технологии распознавания лиц от группы компаний «ЦРТ».

Камеры идентифицируют лица и программируют их в биометрические модели. По таким прототипам невозможно восстановить оригинальные изображения, но легко сопоставить с базами данных из различных источников, говорят в КИС. Также камеры могут распознавать автомобильные номера, фиксировать оставленные предметы, давать сигналы о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

До конца 2018 года количество камер превысит 150. В 2019 году общее количество таких камер планируют увеличить в несколько раз.

Камеры в городе устанавливают в рамках проекта «Умный город». Его развивают вместе с комплексом «Безопасный город». «Проекты, в первую очередь, направлены на повышение качества жизни жителей и городского управления, в том числе безопасности жизнедеятельности, являющейся неотъемлемой частью качества жизни», — отметили в КИС.