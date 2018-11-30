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30.11.18 / 21:00 Новости / Россия и мир

Центробанк, «Магнит» и субсидии. Итоги пятницы

«Магнит» купил «СИА групп» — сделка закрыта. Хакеры атаковали Сбербанк в течение 1,5 часов. Центробанк обнаружил тайных скупщиков валют, а также совет директоров регулятора утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Правительство России решило изменить систему промышленных субсидий.

Коллаж АБН

«Магнит» завершил сделку по покупке «СИА групп». Ритейлер подчеркнул, что приобретенная компания имеет существенное значение.

Сбербанк подвергся мощной хакерской атаке. DDoS-атаки беспрецедентной мощности производились с помощью спуфинга.

СМИ: ЦБ обнаружил тайных скупщиков валют. Регулятор пока не установил личности скупщиков.

Совет директоров Центробанка утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Согласно указанию, тарифный коридор расширен на 20% вниз и вверх.

СМИ: Правительство РФ намерено изменить систему промышленных субсидий. Инициатором стал вице-премьер Дмитрий Козак.

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