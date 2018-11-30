Центробанк, «Магнит» и субсидии. Итоги пятницы

«Магнит» купил «СИА групп» — сделка закрыта. Хакеры атаковали Сбербанк в течение 1,5 часов. Центробанк обнаружил тайных скупщиков валют, а также совет директоров регулятора утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Правительство России решило изменить систему промышленных субсидий.

«Магнит» завершил сделку по покупке «СИА групп». Ритейлер подчеркнул, что приобретенная компания имеет существенное значение.

Сбербанк подвергся мощной хакерской атаке. DDoS-атаки беспрецедентной мощности производились с помощью спуфинга.

СМИ: ЦБ обнаружил тайных скупщиков валют. Регулятор пока не установил личности скупщиков.

Совет директоров Центробанка утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Согласно указанию, тарифный коридор расширен на 20% вниз и вверх.

СМИ: Правительство РФ намерено изменить систему промышленных субсидий. Инициатором стал вице-премьер Дмитрий Козак.