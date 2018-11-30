Центробанк, «Магнит» и субсидии. Итоги пятницы

«Магнит» купил «СИА групп» — сделка закрыта. Хакеры атаковали Сбербанк в течение 1,5 часов. Центробанк обнаружил тайных скупщиков валют, а также совет директоров регулятора утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Правительство России решило изменить систему промышленных субсидий.
«Магнит» завершил сделку по покупке «СИА групп». Ритейлер подчеркнул, что приобретенная компания имеет существенное значение.
Сбербанк подвергся мощной хакерской атаке. DDoS-атаки беспрецедентной мощности производились с помощью спуфинга.
СМИ: ЦБ обнаружил тайных скупщиков валют. Регулятор пока не установил личности скупщиков.
Совет директоров Центробанка утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО. Согласно указанию, тарифный коридор расширен на 20% вниз и вверх.
СМИ: Правительство РФ намерено изменить систему промышленных субсидий. Инициатором стал вице-премьер Дмитрий Козак.
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