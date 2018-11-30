Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины перед Новым годом Поставки этих фруктов должны вырасти

Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины перед Новым годом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Среднеконтрактные и, следовательно, розничные цены на мандарины не вырастут, передает ТАСС мнение министерства. В ведомстве со ссылкой на данные таможенной службы отметили, что на протяжении нескольких лет поставки мандаринов к концу года растут. Из-за этого снижается среднеконтрактная стоимость фруктов.

В сентябре объемы импорта мандаринов выросли в 2,2 раза по сравнению с августом. Контрактная цена снизилась на 11,8%, уточнили в министерстве.

Отметим, по данным «Зеленого индекса», с 12 по 26 ноября в магазинах Петербурга подешевели огурцы и перцы. Также снизилась цена на апельсины. Они стали дешевле на 2,05 рубля.