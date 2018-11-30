Paul Mitchell решил провести в Петербурге благотворительную акцию в помощь детям Она пройдет 10 декабря

Сеть салонов красоты Paul Mitchell решила провести в Петербурге благотворительную акцию «Делай добро» в помощь детям. Об этом сообщили в компании.

Акция пройдет 10 декабря. В этот день вся выручка городских салонов отправится в благотворительный фонд Петербурга «Центр реабилитации ребенка», заявили в Paul Mitchell.

Отметим, в текущем году такая акция пройдет в третий раз. Paul Mitchell в 2016 и 2017 годах собрал более 290 тыс. рублей. Организация направила деньги в Центр поддержки молодых инвалидов.