Все новости

30.11.18 / 16:43 Новости / Общество / Россия и мир

Paul Mitchell решил провести в Петербурге благотворительную акцию в помощь детям

Она пройдет 10 декабря

E3 GroupСеть салонов красоты Paul Mitchell решила провести в Петербурге благотворительную акцию «Делай добро» в помощь детям. Об этом сообщили в компании.

Акция пройдет 10 декабря. В этот день вся выручка городских салонов отправится в благотворительный фонд Петербурга «Центр реабилитации ребенка», заявили в Paul Mitchell.

Отметим, в текущем году такая акция пройдет в третий раз. Paul Mitchell в 2016 и 2017 годах собрал более 290 тыс. рублей. Организация направила деньги в Центр поддержки молодых инвалидов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.