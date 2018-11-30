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30.11.18 / 11:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

С начала года в Петербурге продано почти 130 тыс. новых авто

Но пять брендов из топ-10 уже показали падение продаж

В январе-октябре 2018 года в Петербурге продано почти 130 тыс. новых автомобилей. Об этом в пятницу сообщили в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Продаж машин в Северной столице выросли на 17% год к году. Доля города в общем объеме продаж новых автомобилей по стране к концу октября составила 8,8%, показатель вырос по сравнению с прошлым годом.

При этом пять брендов из топ-10 показали падение продаж уже второй раз за год. В октябре такими брендами стали Renault (-16%), Hyundai (-15%), Nissan (-10%), Volkswagen (-8%), Ford (-7%). У Renault зафиксировано падение продаж и по результатам января-октября – на 5%.

«В IV квартале мы уже не увидим такого двузначного роста авторынка, как это было на протяжение первых девяти месяцев, — сказывается, в том числе, высокая база прошлого года», — прокомментировал эти данные генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Самым популярным брендом в октябре стала KIA. При этом по итогам первых 10 месяцев наибольшей популярностью петербуржцев все же пользуется Hyundai. На третьем месте по объемам продаж – Lada, на четвертом – Renault, на пятом – Volkswagen.

Напомним, ранее в «Auto-Dealer-СПб» рассказывали об итогах производства автомобилей в Петербурге за январь-октябрь 2018 года. Результат октября стал одним из самых лучших за всю историю петербургского автопрома — выпущено 36,3 тыс. машин. За 10 месяцев объем производства превысил показатель в 300 тыс. автомобилей, год к году рост составил 8%.

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