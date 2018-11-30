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30.11.18 / 17:22 Новости / Россия и мир / Экономика

ПФР опроверг приостановку выплат пенсий работающим пенсионерам

Такие решения не принимали

Коллаж АБН

Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг приостановку выплат пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее заявление в пятницу сделал глава ПФР Антон Дроздов.

Никаких решений о приостановке выплат нет, передает ТАСС слова Дроздова. «Считаю, что это мошенничество чистой воды», — добавил глава фонда.

Он напомнил, что правительство рассматривало три варианта решения данного вопроса. Первый вариант – не платить пенсию, второй – не платить половину, третий – не индексировать. Власти остановились на последнем варианте. По словам Дроздова, законодательство не изменялось – с января индексация пенсий работающих пенсионеров происходить не будет.

Добавим, ранее Госдума приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Документ внесло правительство. Накопительную часть впервые заморозили в 2014 году. По информации Минфина, бюджет сэкономил на этом 2 трлн рублей.

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