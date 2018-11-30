Минтруд: В нескольких субъектах РФ пройдет эксперимент по снижению бедности По всей стране проект запустят с 2021 года

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о проведении эксперимента по снижению бедности в нескольких субъектах в следующем. Об этом министр сообщил журналистам в пятницу.

По словам Топилина, проект поможет отработать технологию выявления бедных семей для оказания поддержки, передает ТАСС. Приказ уже подписан. Среди тестируемых регионов – Нижний Новрогод, Иваново, Приморье и Кабардино-Балкария. О последнем министр сказал с оговоркой «если не ошибаюсь». Вместе с Минфином и Минэкономразвития будет обсуждаться дорожная карта проекта. Минфин планирует проработать вопрос поддержки социального контракта для помощи бедным семьям из федерального бюджета. Проект планируется запустить на территории всей страны с 2021 года.

Отметим, по словам Топилина, примерно в 70% семей с низкими доходами есть дети. Поэтому с помощью проекта планируется одновременно улучшить демографическую ситуацию и снизить бедность.