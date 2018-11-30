Все новости

30.11.18 / 16:49 Новости / Общество / Россия и мир

Минтруд: В нескольких субъектах РФ пройдет эксперимент по снижению бедности

По всей стране проект запустят с 2021 года

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о проведении эксперимента по снижению бедности в нескольких субъектах в следующем. Об этом министр сообщил журналистам в пятницу.

По словам Топилина, проект поможет отработать технологию выявления бедных семей для оказания поддержки, передает ТАСС. Приказ уже подписан. Среди тестируемых регионов – Нижний Новрогод, Иваново, Приморье и Кабардино-Балкария. О последнем министр сказал с оговоркой «если не ошибаюсь». Вместе с Минфином и Минэкономразвития будет обсуждаться дорожная карта проекта. Минфин планирует проработать вопрос поддержки социального контракта для помощи бедным семьям из федерального бюджета. Проект планируется запустить на территории всей страны с 2021 года.

Отметим, по словам Топилина, примерно в 70% семей с низкими доходами есть дети. Поэтому с помощью проекта планируется одновременно улучшить демографическую ситуацию и снизить бедность.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 1,412 seconds.