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30.11.18 / 00:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Рекордсменом по количеству разводок в 2018 году стал Дворцовый мост

Всего мосты Петербурга разводили более 2,2 тыс. раз

Фото flickr.com

В сезоне навигации 2018 года рекордсменом по количеству разводок снова стал Дворцовый мост — его разводили 420 раз. Об этом в ночь на пятницу, когда завершается сезон навигации, сообщили журналистам в СПб ГБУ «Мостотрест».

Всего было проведено 2252 разводки. Это на 104 разводки меньше год к году.

«Сезон прошел хорошо. Все мосты разводились в штатном режиме, все суда пропустили. Отмены разводок по погодным условиям практически не было», — отметил заместитель директора — главный инженер «Мостотреста» Андрей Кочин.

В период навигации прошло более 3 тыс. судов. Месяцем-рекордсменом по количеству разводок стал август (334 разводки).

Отметим, разводка мостов в период навигации — одно из приоритетных направлений деятельности «Мостотреста». По итогам 2017 года было выполнено около 2,36 тыс. разводок.

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