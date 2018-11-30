Роскосмос: Статистика аварийных запусков российских ракет соответствует мировому уровню

Статистика аварийных запусков российских ракет соответствует мировому уровню. Об этом Роскомнадзор сообщил в своем отчете за прошлый год, опубликованном в пятницу.

Согласно анализу статистических данных организации, доля аварийности при запуске ракет в России составляет 5,29%. Аналогичный показатель в странах ЕС составляет 3,1%, США – 5,56%, Китай – 4,25%.

В докладе отмечено, что уровень аварийности при запусках за последние три года снижается. «Роскосмос» уточнил, что в 2014 году аварийность составляла 8,1%, в 2015 году – 6,9%.

Напомним, в октябре произошла авария на ракете-носителе «Солюз-ФГ» во время запуска. На борту находилось два космонавта. Оба остались живы. «Роскосмос» заявил, что причиной аварии могла стать нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.