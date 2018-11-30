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30.11.18 / 16:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

РПЦ просит Беглова отдать здание Музея городской скульптуры

В преддверии 800-летия со дня рождения Александра Невского

Русская православная церковь просит временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова передать в безвозмездное пользование здание Музея городской скульптуры. О письме митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в пятницу рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Здание находится на набережной реки Монастырки, в непосредственной близости к Александро-Невской лавре. Ранее в нем располагалась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Богослужения в церкви прекратились в 1930-е годы.

РПЦ просит о здании в преддверии юбилейной даты со дня рождения Александра Невского. «В преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году, просим вас оказать содействие в принятии долгожданного не только для Александро-Невской лавры, но и для всех верующих решения о передаче Благовещенского храма», — говорится в письме Варсонофия.

Напомним, в 2013 году в честь 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Смольный пообещал епархии передать Благовещенскую церковь. Тогда руководство РПЦ подчеркивало, что эта мера не скажется на возможностях жителей города посещать здание.

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