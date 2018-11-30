РПЦ просит Беглова отдать здание Музея городской скульптуры

Русская православная церковь просит временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова передать в безвозмездное пользование здание Музея городской скульптуры. О письме митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в пятницу рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Здание находится на набережной реки Монастырки, в непосредственной близости к Александро-Невской лавре. Ранее в нем располагалась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Богослужения в церкви прекратились в 1930-е годы.
РПЦ просит о здании в преддверии юбилейной даты со дня рождения Александра Невского. «В преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году, просим вас оказать содействие в принятии долгожданного не только для Александро-Невской лавры, но и для всех верующих решения о передаче Благовещенского храма», — говорится в письме Варсонофия.
Напомним, в 2013 году в честь 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Смольный пообещал епархии передать Благовещенскую церковь. Тогда руководство РПЦ подчеркивало, что эта мера не скажется на возможностях жителей города посещать здание.
112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.