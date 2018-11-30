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30.11.18 / 18:23 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

СК изучает возможное избиение муниципала вице-спикером ЗакСа Анатолием Дроздовым

Сам Дроздов настаивает на том, что это провокация

Следственный комитет изучает информацию о том, что муниципального чиновника Антона Свечина якобы избил вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Анатолий Дроздов. Об этом в пятницу Свечин рассказал «Фонтанке».

По его словам, следователи изучают информацию и документы. Жалобу об избиении Сечин составил еще 23 ноября. В СКР и МВД ход проверки не комментируют.

По версии Свечина, Дроздов ударил его головой в нос в здании администрации МО «Академическое». Врачи зафиксировали у Свечина закрытый перелом. Сам Дроздов вскоре после этого сообщения сказал, что находился дома в этом время. Также на его защиту встал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По его словам, сам Дроздов считает сложившуюся ситуацию провокацией.

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