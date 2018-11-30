Средний размер ипотечного кредита в III квартале увеличился на 10,2% год к году До 2,19 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в III квартале текущего года увеличился на 10,2% год к году. Об этом в пятницу сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Объем роста составил 203,3 тыс. рублей. Общий размер выданных ипотечных кредитов составил 2,19 млн рублей.

Больше всего средний размер кредита вырос в сегменте заемщиков до 25 лет. Он увеличился на 17,7% год к году до 1,78 млн рублей.

Отметим, ранее НБКИ сообщил, что ипотека стала менее доступной для россиян. Показатель доступности в октябре вернулся на уровень августа 2017 года.