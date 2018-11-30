В Петербурге в пятницу будет дуть ветер с порывами до 15 м/с Температура воздуха 2-4 градуса

В Петербурге в пятницу ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с и с порывами до 15 м/с. Об этом в пятницу сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в городе будет переменная облачность. Температура воздуха составит 2-4 градуса, днем 0-2 градуса.

В Ленинградской области в пятницу ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. На дорогах местами гололедица.

В субботу и воскресенье в городе также будет температура 2-4 градуса ниже нуля, ночью в воскресенье до -5. На дорогах местами гололедица, осадков не будет. В воскресенье возможен небольшой снег.