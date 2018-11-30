Беглов пригласил делегацию из Вьетнама на ПМЭФ-2019 Следующий год станет для России и Вьетнама перекрестным

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пригласил делегацию из Вьетнама на следующий Петербургский международный экономический форум. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Нго Дык Манем договорились подписать соглашение о сотрудничестве между одной из вьетнамских провинций и одним из петербургских районов. Также чиновники поговорили о необходимости запустить прямые чартерные рейсы из Вьетнама в Петербург и обратно. Также Петербург был бы рад открытию культурно-делового центра Хошимина, сказал Беглов.

Отметим, следующий год станет Годом Вьетнама в России. В рамках этого мероприятия предусмотрено открытие первой выставки древней культуры Вьетнама в Эрмитаже. В настоящий момент в Петербурге открылся первый российско-вьетнамский молодежный форум