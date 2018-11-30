Депутаты ЗакСа хотят обязать Смольный следить за таксистами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали проект закона, который обязует Смольный контролировать соблюдение требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Об этом в пятницу сообщили в аппарате Дениса Четырбока.
Инициативу предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству. Законопроект предлагает возложить обязанности по контролю на комитет по транспорту. Его попросят следить за тем, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, которые имеют бизнес в сфере такси, соблюдали требования законодательства. К ним, например, относятся обязательный водительский стаж не менее трех лет, наличие «шашечек» на автомобиле и медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию.
Напомним, в мае 2018 года в ЗакС Петербурга внесли законопроект о едином цвете такси. Единым для городского такси должен стать белый цвет. В пояснительной записке отмечено, что это поможет бороться с нелегальными такси. Смольный обсуждает данный законопроект с 2015 года.
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