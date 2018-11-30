Депутаты ЗакСа хотят обязать Смольный следить за таксистами Контролировать, что обязательный водительский стаж составляет не менее трех лет, наличие «шашечек», медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали проект закона, который обязует Смольный контролировать соблюдение требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Об этом в пятницу сообщили в аппарате Дениса Четырбока.

Инициативу предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству. Законопроект предлагает возложить обязанности по контролю на комитет по транспорту. Его попросят следить за тем, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, которые имеют бизнес в сфере такси, соблюдали требования законодательства. К ним, например, относятся обязательный водительский стаж не менее трех лет, наличие «шашечек» на автомобиле и медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию.

Напомним, в мае 2018 года в ЗакС Петербурга внесли законопроект о едином цвете такси. Единым для городского такси должен стать белый цвет. В пояснительной записке отмечено, что это поможет бороться с нелегальными такси. Смольный обсуждает данный законопроект с 2015 года.