В конкурсе на новое имя аэропорта «Пулково» выиграл вариант «Петр I»

В конкурсе на новое имя аэропорта «Пулково» выиграл вариант «Петр I». Об этом свидетельствуют данные сайта конкурса «Великие имена России».

Голосование за новое имя аэропорта завершилось в ночь на субботу, 1 декабря. За вариант «Петр I Великий» проголосовало 46% участников. Это около 59 тыс. человек. За «Александра Невского» — 34%, а «Александра Пушкина» — 18%.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» предложено переименовать более 40 аэропортов страны. Жители Петербурга выступили против переименования городского аэропорта «Пулково». Депутат Алексей Цивилев заявил, что «Пулково» является брендом города. Также он начал сбор подписей за сохранение нынешнего названия.