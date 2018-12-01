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01.12.18 / 18:31 Новости / Россия и мир / Экономика

РФПИ представил партнерам около 10 проектов из фонда непрофильных активов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил партнерам около 10 проектов из фонда непрофильных активов. Об этом в субботу сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита G20.

В настоящий момент идет обсуждение различных активов этого фонда, передает «Прайм» слова Дмитриева. Он отметил, что интерес у инвесторов к проектам есть.

По информации РИА Новости, РФПИ представил ряд проектов японским и китайским инвесторам. В частности, это проекты в сфере инфраструктуры. Инвесторов заинтересовали проекты по платным дорогам и портам, уточнил Дмитриев.

Добавим, летом РФПИ планировал увеличить инвестиции в инфраструктуру России. Фонд намеревался привлечь около 7 трлн рублей. Также Дмитриев добавил, что Саудовская Аравия намерена инвестировать $2 млрд в проекты в сфере технологи в течение года.

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