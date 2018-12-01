Россия намерена заключить контракты по поставкам в Китай топлива для АЭС до конца года Возможно партнерство по «Ямал СПГ»

Россия намерена заключить контракты по поставкам в Китай топлива для АЭС до конца года. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

Речь идет о поставках на седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС, передает «Прайм». Также будут подписаны контракты по проекту быстрого реактора Китая, отметил Новак.

Кроме этого, страны рассматривают возможность сотрудничества в проекте «Ямал СПГ». По словам министра, третью линию проекта планируют запустить в ближайшее время.

Отметим, в ноябре «Новатэк» заявил о запуске третьей линии «Ямал СПГ». Согласно данным компании, общая проектная мощность трех линий составляет 16,5 млн тонн газа в год.