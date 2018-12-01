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01.12.18 / 19:14 Новости / Петербург и Ленобласть

Вертолет Ми-26 доставил в Кронштадт самолет Су-24

По специальному маршруту

Вертолет Ми-26 доставил в Кронштадт самолет Су-24. Переброска прошла в субботу.

Самолет доставляли из аэродрома «Пушкин», передает телеканал «Звезда». Су-24 был прикреплен к вертолету тросом. Маршрут переброски разработали специально для этой доставки, отметили в Западном военном округе (ЗВО).

«Мойка78» со ссылкой на ЗВО сообщила, что вертолет вылетел с аэродрома «Левашово». Цель перевозки – найти оптимальные скорости для перевозки нестандартных грузов на внешней подвеске.

Отметим, грузоподъемность Ми-26 составляет 20 т. Су-24 является тактическим фронтовым бомбардировщиком. Его масса — около 12 тонн.

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