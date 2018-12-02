PSA Group начнет продажи Citroen C5 Aircross в России О ценах пока неизвестно

PSA Group планирует начать продажи кроссовера Citroen C5 Aircross на российском рынке. Об этом в воскресенье передает «Автостат» со ссылкой на компанию.

Как ожидается, продажи стартуют в первой половине 2019 года. О ценах и комплектациях не сообщается.

Добавим, Citroen представил европейскую версию нового кроссовера C5 Aircross этой весной. Авто доступно с бензиновым и дизельным двигателем мощностью от 130 до 180 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Помимо этого, модель станет первой в линейке Citroen, которая использует технологию Plug-in Hybrid (PHEV).