В Ленобласти похолодает до -15 в ночь на понедельник Днем температура воздуха составит до -6

В ночь на понедельник, 3 декабря, в Ленинградской области похолодает до -5…-10 градусов, а местами столбик термометра опустится до -15 градусов. Такие данные в воскресенье приводит ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. По прогнозу синоптиков, местами ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ветер умеренный.

Добавим, в воскресенье в Ленобласти преимущественно облачно. По данным специалистов, столбик термометра находится в пределах -3…-8 градусов. В большинстве районов возможен снег.