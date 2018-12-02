Все новости

02.12.18 / 14:22 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти похолодает до -15 в ночь на понедельник

Днем температура воздуха составит до -6

Фото АБН

В ночь на понедельник, 3 декабря, в Ленинградской области похолодает до -5…-10 градусов, а местами столбик термометра опустится до -15 градусов. Такие данные в воскресенье приводит ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. По прогнозу синоптиков, местами ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ветер умеренный.

Добавим, в воскресенье в Ленобласти преимущественно облачно. По данным специалистов, столбик термометра находится в пределах -3…-8 градусов. В большинстве районов возможен снег.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,159 seconds.