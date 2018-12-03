Американские рынки стремительно возросли из-за торгового перемирия между США и КНР Более чем на 1%

Американские биржевые показатели стремительно возросли на фоне сделки о приостановке торговой войны между КНР и США. Об этом стало известно в понедельник из данных торгов.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключили соглашение на саммите G20. После этого американские биржи открылись в понедельник на повышении основных показателей. Индексы выросли более чем на 1%.

Отметим, лидеры двух стран заключили договоренность о торговом перемирии накануне на саммите в Буэнос-Айресе. Сделка даст время на дополнительные переговоры по острым вопросам. Трамп пообещал не повышать со следующего месяца импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%. В сентябре текущего года они были установлены в размере 10%.