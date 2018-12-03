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03.12.18 / 20:54 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ обнаружил вывод активов в трех банках в связи с отзывом лицензий

На общую сумма более 7,2 млрд рублей

Центробанк РФ обнаружил признаки вывода активов в банках «Агросоюз», «Востсибтранскомбанк» и «Русский национальный банк», у которых регулятор отозвал лицензии. Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

В каждом из банков операции обнаружила временная администрация в ходе проверки финансового состояния банков, назначения ЦБ в связи с отзывом лицензии банков. В «Агросоюзе» выявлены операции на вывод активов на сумму более чем 7 млрд рублей. А в «Востсибтранскомбанк» на общую сумму более 200 млн рублей. Сумма выведенных активов «Русского национального банка» не уточняется. Операции совершали бывшие руководители и собственники банков по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физ- и юр- лиц.

Регулятор добавил, что в настоящее время материалы по совершенным операциям готовятся для направления в суд заявления о признании сделок недействительными на основании банкротства «Агросоюза» и «Востсибтранскомбанка». Материалы по операциям «Русского национального банка» уже направлены в Генпрокуратуру РФ, Следственный департамент МВД и Следственный комитет.

Отметим, у «Агросоюза» Банк России отозвал лицензию 7 ноября текущего года из-за большого количества проблемных активов, пропажи 1,3 млрд рублей наличными и нарушения «антиотмывочного» законодательства. У «Востсибтранскомбанка» отозвали лицензию 19 октября 2018 года из-за маленького капитала и, вследствие этого, проведения операций, маскирующих капитал от надзорного органа. Лицензия «Русского национального банка» отозвана 6 июня 2018 года.

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