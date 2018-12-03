Производители просят поднять минимальные цены на коньяк на 30% Чтобы сократить количество контрафакта

Союз производителей коньяка предложил правительству на 30% повысить минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рублей за бутылку 0,5 л до 493 рублей. Соответствующие обращения союз направил в Минфин и аппарат премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет в понедельник РБК.

По мнению производителей, российский коньяк является «премиальным статусным алкогольным напитком». Поэтому он должен быть продуктом высокого качества и недешевым, указывает издание.

Согласно расчетам Союза, при повышении цены бутылки на полке до 493 рублей оптовая цена должна составлять 396 рублей (в настоящее время — 323 рублей; Минфин предлагает 338 рублей), а у производителя — 335 рублей (314 рублей и 329 рублей соответственно). По словам гендиректора компании «Русские традиции» Александра Квака, «нормальный коньяк» с учетом всех наценок по цепочке от производителя к потребителю не может стоить меньше 500–550 рублей.

По информации Союза, в настоящий момент на фальсификат в России приходится около 40% рынка. Основная цель инициативы производителей – сократить количество контрафакта. Между тем в Минфине считают предложения о значительном повышении минимальной розничной цены — экономически не обоснованной мерой, не отвечающей интересам потребителей. В ведомстве полагают, что это может привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Добавим, в октябре Минфин представил свои расчеты по увеличению МРЦ на коньяк. Согласно предложению министерства, с 2019 года цена на напиток в розница должна составлять не менее 388 рублей за 0,5 л. Тогда сообщалось, что мера связана с индексацией на уровень инфляции и борьбой с распространением нелегального алкоголя.