Депутаты ЗакСа Петербурга попросили Беглова отменить распоряжение о передаче Исаакия РПЦ От 30 декабря 2016 года

Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурга попросили временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. О письме 10 депутатов стало известно в понедельник.

В обращении к Беглову говорится, что в адрес депутатов неоднократно поступали обращения жителей Петербурга по этому вопросу. В письме идет речь распоряжении комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4. Литера А». Письмо подписали депутаты Максим Резник, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Александр Егоров, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев.

Напомним, в пятницу в Исаакиевском соборе должны освятить придел святой Екатерины. Его собираются передать церкви для проведения служб. РПЦ потребовала демонтировать часть реставрационных лесов в этой части собора и освободить его от музейных экспонатов.