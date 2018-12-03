Основной акционер Группы ПИК обсуждает покупку Даниловского рынка в Москве Стоимость актива оценивается в 1,5–2 млрд рублей

Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность покупки Даниловского рынка в Москве у ресторанного холдинга Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Ginza Project не ответили на запрос издания, а сам Гордеев отрицает участие в переговорах. Однако собеседники «Ъ» утверждают, что сделка еще не закрыта. Близкий к Ginza источник говорит, что холдинг уже несколько месяцев ищет покупателя на объект, периодически приостанавливая переговоры.

Добавим, Ginza Project купил Даниловский рынок у станции метро «Тульская» в 2014 году. Компания заплатила мэрии Москвы за актив порядка 425 млн рублей, с обязательством вложить еще 800 млн рублей в реконструкцию объекта. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает текущую стоимость объекта в 1,5–2 млрд рублей. Площадь Даниловского рынка составляет около 8 тыс. кв. м. Помимо торговых площадей в здании расположены кафе и рестораны.