Госдума РФ сэкономила 100 млн рублей на зарплатах депутатов Всего нижняя палата вернет в бюджет полмиллиарда

В этом году Госдума РФ сэкономила порядка 100 млн рублей по фонду оплаты труда депутатов. Об этом в понедельник сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что экономия была в том числе достигнута благодаря новым поправкам в регламент, согласно которым при пропуске заседания без уважительной причины депутаты должны написать заявление об отпуске за свой счет. Всего же нижней палате парламента удалось сэкономить за год около 0,5 млрд рублей по расходным полномочиям. Все средства будут возвращены в бюджет, передает ТАСС.

Добавим, по итогам прошлого года Госдума смогла вернуть в бюджет 706,32 млн рублей. В частности, более 130 млн рублей палата сберегла на госзакупках. Еще 55,5 млн рублей удалось сэкономить на зарплатах депутатов и их помощников, а 46,1 млн рублей — на зарубежных командировках парламентариев.