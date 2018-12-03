За год органы госвласти в Петербурге получили 27 ППТ в электронном виде Система электронного согласования введена с осени 2017 года

С 27 сентября прошлого года по 27 ноября текущего исполнительные органы государственной власти в Петербурге получили на согласование в электронном виде 27 проектов планировки территории. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Об этом Албину в своем отчете сообщил комитет по градостроительству и архитектуре, который курируется вице-губернатором. Ранее штаб по улучшению условий ведения бизнеса поручил комитету упростить согласование документов с помощью получения их в электронном виде. Теперь в заданиях для согласования документов есть требования об отправке их в органы только в электронном виде.

Отметим, механизм электронного согласования был утвержден осенью 2017 года. КГА также собирается обеспечить свою подведомственную организацию ГКУ «ЦИОГД» необходимой техникой для приема материалов первого этапа ППТ.