За год органы госвласти в Петербурге получили 27 ППТ в электронном виде

С 27 сентября прошлого года по 27 ноября текущего исполнительные органы государственной власти в Петербурге получили на согласование в электронном виде 27 проектов планировки территории. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.
Об этом Албину в своем отчете сообщил комитет по градостроительству и архитектуре, который курируется вице-губернатором. Ранее штаб по улучшению условий ведения бизнеса поручил комитету упростить согласование документов с помощью получения их в электронном виде. Теперь в заданиях для согласования документов есть требования об отправке их в органы только в электронном виде.
Отметим, механизм электронного согласования был утвержден осенью 2017 года. КГА также собирается обеспечить свою подведомственную организацию ГКУ «ЦИОГД» необходимой техникой для приема материалов первого этапа ППТ.
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