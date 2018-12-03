Компания Essity представила инновационные бумажные носовые платочки и салфетки в коробках Zewa, которые выдерживают даже машинную стирку

Бренд Zewa, входящий в портфель международного производителя гигиенических товаров, компанию Essity , представил свой очередной инновационный продукт – бумажные платочки и салфетки в коробках, которые выдерживают машинную стирку при температуре 400С и не портят внешний вид одежды.

Перед стиркой каждый привык тщательно проверять карманы брюк на предмет старых билетов из автобуса или оставленных монет. Но, как это часто бывает, мы забываем достать бумажный платочек или салфетку из потайного кармана. После машинной стирки приходится нести вещь в прачечную для удаления ворсинок и бумажной пыли. Чтобы положить этому конец, специалисты компании Essity разработали и выпустили новые бумажные платочки и салфетки в коробках повышенной прочности в линейке бренда Zewa: при прежней мягкости, к свойствам платочков добавилась их способность сохранять свою первоначальную форму после машинной стирки.

Благодаря новым технологическим процессам и составу всех платков и салфеток Zewa, который включает в себя натуральные волокна, удалось повысить их прочность и при этом сохранить мягкость. Поэтому, даже при интенсивной стирке с температурой до 400С и скорости 1400 оборотов в минуту вещь с платочком внутри не будет повреждена.

«Мы регулярно проводим исследования среди нашей целевой аудитории, выясняем, какие качества и свойства наших продуктов им нравятся, какие им хотелось бы видеть. Основная цель данного проекта по перезапуску продукта – обеспечить повышенную прочность и мягкость носовых платочков и салфеток. В процессе работы над проектом мы учитывали опыт других европейских фабрик, которые запустили этот проект в начале 2018 года. Бренд Zewa одним из первых внедряет инновации в продукты ежедневного пользования, которые облегчают жизнь людям. Мы надеемся, что новый продукт будет также полезен для многих из них», — говорит Екатерина Кацалуха, старший бренд-менеджер категории носовые платочки и салфетки в коробках торговой марки Zewa.

Работа по производству инновационных продуктов проходила на фабрике компании Essity в г. Советске, Тульской области совместно с коллегами из научно-исследовательского центра Essity во Франции и заняла в общей сложности более полутора лет. В августе 2018 года производство платочков и салфеток в коробках было успешно запущено в России.