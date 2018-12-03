Коньяк, нефть и нефть. Итоги понедельника

Союз производителей коньяка предложил правительству повысить минимальную розничную цену на коньяк. Производители предложили увеличить цену на 30% — с 371 рублей за бутылку 0,5 л до 493 рублей.
Катар объявил о выходе страны из объединения стран-экспортеров нефти ОПЕК. Страна хочет сосредоточиться на добыче газа.
Цены на нефть подскочили на 5% из-за встречи Путина с принцем Саудовской Аравии. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,543% и составила $62,29.
А бюджетная авиакомпания «Победа» предложила Минтрансу РФ ввести платную регистрацию в аэропортах. В настоящее время услуга входит в стоимость билета.
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