Коньяк, нефть и нефть. Итоги понедельника

Производители просят поднять минимальные цены на коньяк на 30%. Катар собирается выйти из объединения стран-экспортеров нефти — ОПЕК. В это время цены на нефть взлетели на 5%. А «Победа» хочет ввести платную регистрацию в аэропортах.

Союз производителей коньяка предложил правительству повысить минимальную розничную цену на коньяк. Производители предложили увеличить цену на 30% — с 371 рублей за бутылку 0,5 л до 493 рублей.

Катар объявил о выходе страны из объединения стран-экспортеров нефти ОПЕК. Страна хочет сосредоточиться на добыче газа.

Цены на нефть подскочили на 5% из-за встречи Путина с принцем Саудовской Аравии. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,543% и составила $62,29.

А бюджетная авиакомпания «Победа» предложила Минтрансу РФ ввести платную регистрацию в аэропортах. В настоящее время услуга входит в стоимость билета.