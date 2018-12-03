По заказу СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (подведомствено КРТИ) Петербургу разработали Комплексную схему организации дорожного движения. Об этом в пятницу сообщили в комитете.
Саму схему разработало ООО «Строй Инвест Проект». Комплексная схема организации дорожного движения является документом стратегического планирования и содержит комплекс мероприятий, направленных на сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры города на период до 2033 года. Следующий шаг – схему рассмотрит Общественный совет при КРТИ.
В частности, схема от «Строй Инвест Проекта» предусматривает изменение планировочных решений на перекрестках и участках магистралей по 128 адресам. На 77 км дорог планируют организовать одностороннее движение, а также 128 км приоритетных коридоров для движения общественного транспорта.
Власти планируют мониторить транспортные потоки на 358 рубежах, информировать граждан о транспортной ситуации, установить новые камеры фотовидеофиксации. В Комплексной схеме также говорится о необходимости построить 24 внеуличных пешеходных переходов. Также в схеме прописаны предложения по развитию велосипедного движения в Петербурге.
Комплексная схема организации дорожного движения может быть утверждена только после вступления в силу 30 декабря этого года федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и проекта закона Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области организации дорожного движения в Санкт-Петербурге», который 14 ноября был принят во втором чтении ЗакСом Петербурга. Кроме того, Минтранс должен дополнительно утвердить правила подготовки документации по организации дорожного движения.
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