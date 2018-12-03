КСП закончит проверку Петроградского района к 22 февраля Проверят работу администрации района за 2017 и 2018 годы

Контрольно-счетная палата Петербурга проведет проверку Петроградского района до 22 февраля. Об этом в понедельник сообщили в КСП.

Проверка уже началась, сообщили в КСП. Аудиторы проанализируют финансово-хозяйственную деятельность районной администрации за 2017 и 2018 годы.

Отметим, в год району выделяют около 5 млрд рублей. Ранее глава администрации Петроградского района Иван Громов заявил, что проверка плановая и особого значения ей придавать не стоит.

Ранее в ноябре стало известно, что КСП проверит стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Проверку будет выполнять та же комиссия, которая работала с ГУП «Петербургский метрополитен». По данным аудиторов, проверка будет продолжительной, только «выездные мероприятия» займут не менее трех месяцев.