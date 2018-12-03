Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый внедорожник GLE Авто будет стоить от 4,65 млн рублей

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый внедорожник Mercedes-Benz GLE, старт продаж которого намечен на I квартал 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в «Мерседес-Бенц Рус».

Как передает «Автостат», в настоящее время авто представлено в трех вариантах: GLE 300 d 4MATIC Premium, GLE 300 d 4MATIC Sport и GLE 450 4MATIC Sport Plus. Цены на новинку начинаются от 4,65 млн рублей, 4,95 млн и 6,23 млн рублей соответственно.

Автомобиль GLE 300 d 4MATIC Premium и GLE 300 d 4MATIC Sport оснащены дизельными моторами мощностью 245 л.с., которые работают в паре с «автоматом». В свою очередь GLE 450 4MATIC Sport Plus с бензиновым мотором мощностью 367 л.с. и автоматической коробкой передач.

Как напоминает агентство, новый Mercedes-Benz GLE впервые был представлен в октябре этого года на Парижском автосалоне. Авто выпускается на заводе в штате Алабама, США.