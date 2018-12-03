Все новости

03.12.18 / 11:05 Новости / Россия и мир

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый внедорожник GLE

Авто будет стоить от 4,65 млн рублей

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый внедорожник Mercedes-Benz GLE, старт продаж которого намечен на I квартал 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в «Мерседес-Бенц Рус».

Как передает «Автостат», в настоящее время авто представлено в трех вариантах: GLE 300 d 4MATIC Premium, GLE 300 d 4MATIC Sport и GLE 450 4MATIC Sport Plus. Цены на новинку начинаются от 4,65 млн рублей, 4,95 млн и 6,23 млн рублей соответственно.

Автомобиль GLE 300 d 4MATIC Premium и GLE 300 d 4MATIC Sport оснащены дизельными моторами мощностью 245 л.с., которые работают в паре с «автоматом». В свою очередь GLE 450 4MATIC Sport Plus с бензиновым мотором мощностью 367 л.с. и автоматической коробкой передач.

Как напоминает агентство, новый Mercedes-Benz GLE впервые был представлен в октябре этого года на Парижском автосалоне. Авто выпускается на заводе в штате Алабама, США.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.