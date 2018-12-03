«Открытие холдинг» отказался от иска к «Трасту» и АСВ По долгу в размере 28 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы закрыл дело по иску «Открытия холдинг» к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и банку «Траст» на 28 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Суд прекратил производство из-за отказа истца от иска. Бывший акционер «ФК Открытие» не назвал причину отказа. Как передают «Ведомости», истец по-прежнему не собирается возвращать деньги.

Напомним, летом «Открытие холдинг» подал в суд на АСВ и «Траст» из-за долга в 28 млрд рублей. Холдинг потребовал признать недействительной передачу «Рост банку» долга. По словам истца, он уже выполнил долговые обязательства перед АСВ.