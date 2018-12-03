На парковках Московского и Ладожского вокзалов появились стойки бесконтактной оплаты От Сбербанка

На парковках Московского и Ленинградского вокзалов в Петербурге появились стойки бесконтактной оплаты от Сбербанка. Об этом в понедельник рассказали в банке.

На Московском вокзале установлены две стойки, в ближайшее время появятся еще три. Также две стойки появились на Ладожском вокзале. «В перспективе такие же устройства появятся и на других железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга и Москвы, где организацией парковочного пространством занимается наша компания» — рассказал Сергей Рябченко, генеральный директор управляющей компании по организации парковочного пространства на вокзалах РЖД ООО «АПС-Мастер».

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» изменил правила повторного бесплатного въезда. Теперь после первого выезда из зоны отправления и прибытия повторный бесплатный въезд к терминалу будет возможен только через полчаса. Если заехать до этого, то придется заплатить 700 рублей.