«Победа» хочет ввести платную регистрацию в аэропортах РФ В настоящее время услуга включена в стоимость билета

Бюджетная авиакомпания «Победа» предложил Минтрансу РФ исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) требование, согласно которому перевозчик должен включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом сообщил глава лоукостера Андрей Калмыков, пишет в понедельник РБК.

Он пояснил, что авиакомпании платят за эту услугу даже если пассажиры регистрируются на рейс онлайн. Калмыков считает, что экономия на регистрации составит около 200 рублей на человека, которые лоукостер готов исключить из цены билета.

При этом стоимость регистрации в российских аэропортах может в среднем составить около 1 тыс. рублей, добавил руководитель «Победы». В Минтрансе подтвердили, что авиакомпания обратилась с просьбой ввести платную регистрацию в аэропортах, однако подробных комментариев не дали.

Напомним, летом «Победа» объявила о введении платной регистрации в зарубежных аэропортах с 28 октября. Тогда лоукостер говорил, что это вынужденная мера, которая необходима для сдерживания цен на билеты из-за роста стоимости авиатоплива. Онлайн-регистрация на рейс остается бесплатной.