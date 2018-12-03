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03.12.18 / 21:16 Новости / Общество / Россия и мир

Медведев ожидает увеличение количества ИП после легализации теневого бизнеса

Правительство планирует поддержать легализацию

Фото с сайта finam.info

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 2 млн человек из-за легализации теневого бизнеса. Об этом он заявил в понедельник на рассмотрении паспорта нацпроектов.

Как передает «Коммерсант», правительство планирует поддержать легализацию бизнеса из теневого сектора. По различным оценкам, в теневом секторе трудятся 14-16 млн человек. На заседании рассматривались проекты «Малый и средний бизнес», «Производительность труда» и «Кооперация и экспорт».

Отметим, в конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал экспериментальный закон о налогообложении для самозанятых. Срок действия документа – до 2028 года. Эксперимент введен в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Самозанятые граждане обязаны платить налог с доходов от услуг физлицам в размере 4%, а с доходов от услуг юрлицам – 6%.

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